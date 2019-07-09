В Палкино на окраине Екатеринбурга построят интерактивный музей и маяк
Концепцию развития природно-исторического парка Палкино представили на «Иннопроме». Глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин, редакторы, кураторы и участники проекта рассказали, каким станет Палкино за пять лет или даже раньше.
Поселок планируют облагородить для спортивных прогулок и соревнований, поставить музей Прогудина-Горского, систему ТРИГО-пунктов, сделать реконструкцию заброшенных копей и театрализованную «добычу» самоцветов.
Также в Палкино будут стартовые точки для водных маршрутов, пристань и маяк, клубы на базе центральной усадьбы, полосы препятствий, тиры и интерактивный музей дополненной реальности. Кроме того, объекты парка хотят сопроводить QR-кодированием, закупить электровелоколяски и трехколесные электровелосипеды для инвалидов, установить деревню мастеров и разработать приложение для туристов.
Муниципальное здание магазина в поселке перестроят под кафе, а оздоровительный лагерь имени Гайдара приспособят под секции спортивного ориентирования, боевых единоборств, лыжников, пловцов и триатлонистов. Уже в эту субботу, 13 июля, в Палкино пройдет «Большое летнее приключение». Соревнования станут началом работы над спортивной составляющей парка.
При нынешних темпах Палкино удастся преобразить за пять и более лет. Но если появятся инвестиции, то парк сможет полноценно работать уже в 2020 году.