В Палкино на окраине Екатеринбурга построят интерактивный музей и маяк

Концепцию развития природно-исторического парка Палкино представили на «Иннопроме». Глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин, редакторы, кураторы и участники проекта рассказали, каким станет Палкино за пять лет или даже раньше.

Поселок планируют облагородить для спортивных прогулок и соревнований, поставить музей Прогудина-Горского, систему ТРИГО-пунктов, сделать реконструкцию заброшенных копей и театрализованную «добычу» самоцветов.

Также в Палкино будут стартовые точки для водных маршрутов, пристань и маяк, клубы на базе центральной усадьбы, полосы препятствий, тиры и интерактивный музей дополненной реальности. Кроме того, объекты парка хотят сопроводить QR-кодированием, закупить электровелоколяски и трехколесные электровелосипеды для инвалидов, установить деревню мастеров и разработать приложение для туристов.