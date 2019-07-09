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В Палкино на окраине Екатеринбурга построят интерактивный музей и маяк

12:36, 09 Июль 2019
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Фото: mtvorez.ru
На «Иннопроме» представили концепцию развития парка.

Концепцию развития природно-исторического парка Палкино представили на «Иннопроме». Глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин, редакторы, кураторы и участники проекта рассказали, каким станет Палкино за пять лет или даже раньше.

Поселок планируют облагородить для спортивных прогулок и соревнований, поставить музей Прогудина-Горского, систему ТРИГО-пунктов, сделать реконструкцию заброшенных копей и театрализованную «добычу» самоцветов.

Также в Палкино будут стартовые точки для водных маршрутов, пристань и маяк, клубы на базе центральной усадьбы, полосы препятствий, тиры и интерактивный музей дополненной реальности. Кроме того, объекты парка хотят сопроводить QR-кодированием, закупить электровелоколяски и трехколесные электровелосипеды для инвалидов, установить деревню мастеров и разработать приложение для туристов.

По стендам «Иннопрома»
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Муниципальное здание магазина в поселке перестроят под кафе, а оздоровительный лагерь имени Гайдара приспособят под секции спортивного ориентирования, боевых единоборств, лыжников, пловцов и триатлонистов. Уже в эту субботу, 13 июля, в Палкино пройдет «Большое летнее приключение». Соревнования станут началом работы над спортивной составляющей парка.

При нынешних темпах Палкино удастся преобразить за пять и более лет. Но если появятся инвестиции, то парк сможет полноценно работать уже в 2020 году.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Администрация Екатеринбурга, Иннопром, благоустройство, Палкино, Екатеринбург
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