«Устремили взгляды в Россию»: роботы открыли GMIS в Екатеринбурге
11:24, 09 Июль 2019
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал русское гостеприимство.
В Екатеринбурге начал работу саммит производства и индустриализации GMIS. Со сцены в новом конгресс-холле участников поприветствовал предатель оргкомитета Бадр Аль-Олама. Он говорил о вызовах, которые ждут жителей земли накануне четвертой промышленной революции «Нам нужны не умные дома, а умное мышление. Мы вступаем на неизведанную территорию и важно найти рецепт гармонии с окружающей средой. Мы хранители планеты и должны защищать ее на благо человечества», — сказал он.
Главное темой саммита станут природоподобные технологии, которые должны обеспечить балланс между техникой и природой. они должны вывести на новый уровень медицину и технологии утилизации отходов. Министр промышленности Денис Мантуров добавил, что в одиночку страны с такой задачей справиться не смогут.
По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
«Необходимо отложить в сторону избыточный протекционизм и недобросовестную конкуренцию. В России готовы стать одним из ключевых источников системы развития природоподобных технологий», — сказал чиновник. В пример Мантуров привел центр ядерного исследования ООН.
Вице-премьер Дмитрий Козак поблагодарил участников саммита за интерес к индустриальному бизнесу: «Спасибо всем, кто устремил взгляды в Россию. Иы постараемся оправдать ваши ожидания». Козак побещал, что гости увидят русское гостеприимство в действии.
Министр ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи добавил, что GMIS собрал мыслителей научных кругов, которые точно смогут подготовиться к промышленной революции.
Вице-премьер Дмитрий Козак поблагодарил участников саммита за интерес к индустриальному бизнесу: «Спасибо всем, кто устремил взгляды в Россию. Иы постараемся оправдать ваши ожидания». Козак побещал, что гости увидят русское гостеприимство в действии.
Министр ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи добавил, что GMIS собрал мыслителей научных кругов, которые точно смогут подготовиться к промышленной революции.
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