В Екатеринбурге начал работу саммит производства и индустриализации GMIS. Со сцены в новом конгресс-холле участников поприветствовал предатель оргкомитета Бадр Аль-Олама. Он говорил о вызовах , которые ждут жителей земли накануне четвертой промышленной революции « Нам нужны не умные дома , а умное мышление. Мы вступаем на неизведанную территорию и важно найти рецепт гармонии с окружающей средой. Мы хранители планеты и должны защищать ее на благо человечества», — сказал он.





Главное темой саммита станут природоподобные технологии , которые должны обеспечить балланс между техникой и природой. они должны вывести на новый уровень медицину и технологии утилизации отходов. Министр промышленности Денис Мантуров добавил , что в одиночку страны с такой задачей справиться не смогут.

