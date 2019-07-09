У екатеринбуржца забрали слишком дорогой для него Lexus
09:46, 09 Июль 2019
Должник попытался спрятать автомобиль от приставов, но те его разыскали.
Житель Екатеринбурга взял в кредит внедорожник Lexus, но не смог платить банку и остался ему должен еще 3,5 миллиона рублей. Суд распорядился забрать машину и пустить ее с молотка, но 40-летний мужчина не хотел просто так расставаться с дорогим автомобилем.
Должник скрывался от приставов, а Lexus постоянно менял место дислокации, возникая в разных местах Свердловской области. В конце концов машину удалось отыскать на одной из автомоек неподалеку от того места, где прописан мужчина. Правда, за рулем был не он — водитель называл себя то братом, то другом должника, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального УФССП.
Машину арестовали, ее выставят на торги. Сейчас Lexus находится на хранении у специализированной организации.
По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.