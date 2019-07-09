У екатеринбуржца забрали слишком дорогой для него Lexus

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Должник скрывался от приставов , а Lexus постоянно менял место дислокации , возникая в разных местах Свердловской области. В конце концов машину удалось отыскать на одной из автомоек неподалеку от того места , где прописан мужчина. Правда , за рулем был не он — водитель называл себя то братом , то другом должника , рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального УФССП.





Машину арестовали , ее выставят на торги. Сейчас Lexus находится на хранении у специализированной организации.

Житель Екатеринбурга взял в кредит внедорожник Lexus, но не смог платить банку и остался ему должен еще 3,5 миллиона рублей. Суд распорядился забрать машину и пустить ее с молоткано 40-летний мужчина не хотел просто так расставаться с дорогим автомобилем.