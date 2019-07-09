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У екатеринбуржца забрали слишком дорогой для него Lexus

09:46, 09 Июль 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Должник попытался спрятать автомобиль от приставов, но те его разыскали.
Житель Екатеринбурга взял в кредит внедорожник Lexus, но не смог платить банку и остался ему должен еще 3,5 миллиона рублей. Суд распорядился забрать машину и пустить ее с молотка, но 40-летний мужчина не хотел просто так расставаться с дорогим автомобилем.

Должник скрывался от приставов, а Lexus постоянно менял место дислокации, возникая в разных местах Свердловской области. В конце концов машину удалось отыскать на одной из автомоек неподалеку от того места, где прописан мужчина. Правда, за рулем был не он — водитель называл себя то братом, то другом должника, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального УФССП.

Машину арестовали, ее выставят на торги. Сейчас Lexus находится на хранении у специализированной организации.
По стендам «Иннопрома»
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, долги, автомобиль, Екатеринбург
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