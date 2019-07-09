Свердловский шахматист Николай Грудинкин ищет волонтера для прогулок

Шахматист из Первоуральска Николай Грудинкин ищет волонтера для совместных прогулок. Свердловчанину, страдающему ДЦП, очень не хватает живого общения с людьми, особенно с девушками. К тому же сейчас лето. И разговаривать можно на свежем воздухе.

Ранее Грудинкин искал девушку для серьезных отношений. «От этой идеи он не отказался, но пробует разные варианты», — отметила мама Николая Нина Михайловна. Поэтому, если вы добрая, сострадательная, сильная духом, вам к Николаю Грудинкину в Первоуральск. Он будет рад.

Напомним, историю Николая Грудинкина ЕТВ рассказывал ранее. Мужчина с ДЦП не владеет руками и ногами, зато умеет печатать глазами и играть в шахматы языком. Он мечтал сыграть в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным. В апреле 2017 года мечта сбылась: Карякин и Грудинкин организовали поединок через Skype. Две партии остались за прославленным гроссмейстером, третья прошла вничью.