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Свердловский шахматист Николай Грудинкин ищет волонтера для прогулок

08:20, 09 Июль 2019
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Фото: pervo.info
Мужчина, страдающий ДЦП, хочет живого общения с людьми.

Шахматист из Первоуральска Николай Грудинкин ищет волонтера для совместных прогулок. Свердловчанину, страдающему ДЦП, очень не хватает живого общения с людьми, особенно с девушками. К тому же сейчас лето. И разговаривать можно на свежем воздухе.

Ранее Грудинкин искал девушку для серьезных отношений. «От этой идеи он не отказался, но пробует разные варианты», — отметила мама Николая Нина Михайловна. Поэтому, если вы добрая, сострадательная, сильная духом, вам к Николаю Грудинкину в Первоуральск. Он будет рад.

Напомним, историю Николая Грудинкина ЕТВ рассказывал ранее. Мужчина с ДЦП не владеет руками и ногами, зато умеет печатать глазами и играть в шахматы языком. Он мечтал сыграть в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным. В апреле 2017 года мечта сбылась: Карякин и Грудинкин организовали поединок через Skype. Две партии остались за прославленным гроссмейстером, третья прошла вничью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прогулка, инвалиды, волонтеры, девушки, Первоуральск, Свердловская область
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