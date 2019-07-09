Свердловчанин отсудил у собачницы 50 тысяч за покусанного сына

Житель Тавды отсудил у собачницы 50 тысяч рублей за то, что пес женщины покусал его 13-летнего сына. В феврале 2019 года собака выбежала из-за ограды дома и напала на мальчика. У него зафиксировали укусы на голове и на левом предплечье, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

За нарушение правил содержания домашних животных женщину оштрафовали на две тысячи рублей. Кроме того, прокуратура направила иск в суд с требованием, чтобы хозяйка собаки выплатила компенсацию ребенку. Тавдинский районный суд заставил собачницу отдать ребенку и его семье 50 тысяч рублей.