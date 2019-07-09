Путин дал студентам УрФУ задание на ночь «в сфере демографии»
По пустынным улицам Екатеринбурга Владимир Путин на черном Aurus прибыл к идеально чистой площади перед зданием УрФУ. В сопровождении чиновников он зашел в университет. И на несколько минут пропал из поля зрения журналистов. А затем появился — чтобы провести полуторачасовую встречу со студентами и аспирантами главного екатеринбургского вуза, ответить на их вопросы и, возможно, помочь в решении проблем.
Федеральная власть была представлена вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента Андреем Фурсенко. Региональная — полпредом Цукановым, губернатором Куйвашевым. Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК и Группы Синара, и Дмитрий Мраморов, гендиректор «СКБ-Контур» представляли бизнес, председатель УрО РАН Валерий Чарушин и два десятка студентов и аспирантов — науку.
Скрин: трансляция vesti.ru
Общение со студентами президент Путин начал с поздравления — Екатеринбург получил право на проведение универсиады в 2023 году. И в УрФУ главе государства первым делом презентовали проект студенческой деревни, которая может появиться в микрорайоне Новокольцовский.
«Страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов, — отметил глава государства. — Это хорошее большое дело для города и для университета тоже. Целые комплексы будут подготовлены к 2023 году и потом целиком переданы университету — это база для дальнейшего развития». А вообще, приветствие президента было даже короче, чем выступление перед участниками GMIS.
Университет ваш серьезный, хороший, крупная научно-образовательная школа. Слияние двух крупных вузов дало синергетический эффект. Возможность создавать малые инновационные предприятия. Это хорошо работает. Я надеюсь, вы это чувствуете. Уверен, что это замечательное высшее учебное заведение ждет хорошее будущее.
Затем собравшиеся перешли к работе в режиме «вопрос-ответ». Конкретных решений президент Путин не предлагал. Больше шутил. Отвечая на первый же вопрос, который задал Виктор Федотов, аспиранта химико-технологического института УрФУ [о том, чтобы фармпредприятия охотнее брали студенческие разработки на клинические испытания — прим. ЕТВ], Владимир Владимирович сказал: «Я не во всех отраслях специалист, так что если что-то ляпну невпопад, не обижайтесь».
Скрин: трансляция vesti.ru
Когда микрофон взял Валерий Чарушин, президент уточнил: «А вы на каком курсе учитесь?» После слов председателя УрО РАН «здесь, на Урале все создается естественным образом», Путин счел необходимым отметить: «С демидовских времен еще». Предложил привлечь ректора УрФУ Виктора Кокшарова к решению вопросов международного сотрудничества. «Вы не против такой бюрократии?», — спросил президент у аспиранта. Услышав о «Ночи карьеры» [мероприятие, на котором встречаются работодатели и соискатели вакансий — прим. ЕТВ], глава государства отметил: «По ночам другие задачи должны стоять. В сфере демографии».
В какой-то момент одной из студенток стало плохо (неудивительно — участники встречи ждали президента в душной аудитории с 14:00). «Тихонечко-тихонечко. Ничего страшного. Позовите доктора», — озаботился Владимир Путин. На помощь девушке поспешили Татьяна Голикова и Дмитрий Пумпянский. А когда закашлялся президент и предложил «закругляться потихоньку», ему даже стакан воды никто не подал.
Скрин: трансляция vesti.ru
Но даже после этого глава государства продолжил отвечать на вопросы студентов и шутить. «Новость об Универсиаде взбудоражила Европу, ой, я хотела сказать Екатеринбург», — взволнованно заговорила одна из студенток. «Это одно и тоже», — с улыбкой произнес президент. Рассказывая о волонтерском движении, девушка сказала: «Не беспокойтесь, все пройдет на высоком уровне». «Ну, гора с плеч», — ответил Путин. После чего заверил собравшихся:
— Спортивные объекты после Универсиады пойдут на развитие студенческого спорта. Несколько крупнейших сооружений будут использованы для размещения университетских факультетов, центров подготовки специалистов и развития науки. А некоторые — на развитие спорта. Надо внимательнее посмотреть. Я уверен, что студенты смогут ими пользоваться. Целый студенческий городок будет создан и несомненно студентам будет доступна вся инфраструктура, которая будет создана.
Скрин: трансляция vesti.ru
Поблагодарив собравшихся и сфотографировавшись на память, Владимир Путин покинул УрФУ. И внезапно вышел в народ. Сказал собравшимся за ограждением: «У вас погода прекрасная. Лучше чем в Москве». Как сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга», несколько девушек сумели это снять телефон. Говорят, что счастливы: «Мы его четыре часа ждали». После чего сел в черный Aurus, который прибыл в Екатеринбург на отдельном самолете, и уехал…