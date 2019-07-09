Путин дал студентам УрФУ задание на ночь «в сфере демографии»

По пустынным улицам Екатеринбурга Владимир Путин на черном Aurus прибыл к идеально чистой площади перед зданием УрФУ. В сопровождении чиновников он зашел в университет. И на несколько минут пропал из поля зрения журналистов. А затем появился — чтобы провести полуторачасовую встречу со студентами и аспирантами главного екатеринбургского вуза, ответить на их вопросы и, возможно, помочь в решении проблем.

Федеральная власть была представлена вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента Андреем Фурсенко. Региональная — полпредом Цукановым, губернатором Куйвашевым. Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК и Группы Синара, и Дмитрий Мраморов, гендиректор «СКБ-Контур» представляли бизнес, председатель УрО РАН Валерий Чарушин и два десятка студентов и аспирантов — науку.