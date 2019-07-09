Куйвашев попросил екатеринбуржцев потерпеть ради Путина 

Губернатор Евгений Куйвашев попросил екатеринбуржцев перетерпеть ограничения , связанные с визитом Владимира Путина. « Они не должны доставить горожанам серьезных неудобств , и я прошу вас отнестись к ним с пониманием», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Евгений Куйвашев добавил , что приезд президента — это возможность получить его совет по решению насущных вопросов.





Владимир Путин приехал в Екатеринбург 9 июля в 17:00. Он выступил на саммите производства и индустриализации GMIS, осмотрел выставку « Иннопром» и пообщался со студентами УрФУ. Перед визитом президента , университетский корпус экстренно благоустроили: переложили асфальт , поставили клумбы и покрасили забор. Также в городе усилили меры безопасности , дороги периодически перекрывают на несколько минут , чтобы пропустить кортеж.







