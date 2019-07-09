Куйвашев попросил екатеринбуржцев потерпеть ради Путина
19:35, 09 Июль 2019
Губернатор хочет попросить совет у президента.
Губернатор Евгений Куйвашев попросил екатеринбуржцев перетерпеть ограничения, связанные с визитом Владимира Путина. «Они не должны доставить горожанам серьезных неудобств, и я прошу вас отнестись к ним с пониманием», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Евгений Куйвашев добавил, что приезд президента — это возможность получить его совет по решению насущных вопросов.
Владимир Путин приехал в Екатеринбург 9 июля в 17:00. Он выступил на саммите производства и индустриализации GMIS, осмотрел выставку «Иннопром» и пообщался со студентами УрФУ. Перед визитом президента, университетский корпус экстренно благоустроили: переложили асфальт, поставили клумбы и покрасили забор. Также в городе усилили меры безопасности, дороги периодически перекрывают на несколько минут, чтобы пропустить кортеж.
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