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Куйвашев попросил екатеринбуржцев потерпеть ради Путина 

19:35, 09 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор хочет попросить совет у президента.
Губернатор Евгений Куйвашев попросил екатеринбуржцев перетерпеть ограничения, связанные с визитом Владимира Путина. «Они не должны доставить горожанам серьезных неудобств, и я прошу вас отнестись к ним с пониманием», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Евгений Куйвашев добавил, что приезд президента — это возможность получить его совет по решению насущных вопросов.

Владимир Путин приехал в Екатеринбург 9 июля в 17:00. Он выступил на саммите производства и индустриализации GMIS, осмотрел выставку «Иннопром» и пообщался со студентами УрФУ. Перед визитом президента, университетский корпус экстренно благоустроили: переложили асфальт, поставили клумбы и покрасили забор. Также в городе усилили меры безопасности, дороги периодически перекрывают на несколько минут, чтобы пропустить кортеж.


По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
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В Екатеринбурге сегодня с однодневным визитом находится президент России Владимир Путин. Глава государства посетит выставку «Иннопром» и саммит GMIS, побывает в новом конгресс-холле выставочного центра, встретится со студентами и аспирантами УрФУ. Приезд руководителя государства — это всегда возможность обсудить важные проекты или насущные проблемы, требующие решения, получить совет от Президента. Есть неизбежные небольшие ограничения, связанные с требованиями безопасности во время визита главы государства. Но они не должны доставить горожанам серьезных неудобств, и я прошу вас отнестись к ним с пониманием.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область
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