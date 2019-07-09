Екатеринбургская столовая накрутила цену на сметану на 7000%

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области проверила школьно-базовую столовую № 11 в Екатеринбурге и выяснила, что предприятие завышало цены на товары в десятки и сотни раз. Наценка на порционные продукты была от 20,8 до 140% при разрешенных 20%. В частности стоимость кофе три в одном накрутили на 59,9%, мандаринов — на 23,08%, хлеба витаминного «Крестьянского» — на 20, 31%, указано на сайте РЭК.

Самые большие наценки пришлись на полуфабрикаты и товары для изготовления собственной продукции. Например, наценка на сметану и творог составила 6980% и 233% вместо разрешенных 60%, на замороженную клубнику и какао — 60,72% и 64,63%.

В отношении столовой № 11 возбудили административные дела. Сейчас она кормит школы № 138, 178 и 100 в Екатеринбурге. Вместе с тем, предприятие готовит для учеников 22 школы, которую признали лучшей по организации питания.