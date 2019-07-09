Экс-глава свердловского кабмина вошел в сотню богатейших чиновников

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В 2017 году чиновник руководил ПАО « Т Плюс». В июне Дениса Паслера признавали богатейшим губернатором. Сейчас Паслер временно исполняет обязанности главы Оренбургской области.

Бывший глава свердловского правительства Денис Паслер вошел в сотню богатейших госслужащих России по версии журнала Forbes. Чиновник заработывает 234 миллиона рублей. Примечательночто Паслер на две позиции обошел пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Самый обеспеченный госслужащий рейтинг — Павел Антов из владимирского Заксобрания — получил десять миллиардов рублей.