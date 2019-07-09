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Экс-глава свердловского кабмина вошел в сотню богатейших чиновников

14:17, 09 Июль 2019
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Фото: портал Правительства Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер попал в Forbes.
Бывший глава свердловского правительства Денис Паслер вошел в сотню богатейших госслужащих России по версии журнала Forbes. Чиновник заработывает 234 миллиона рублей. Примечательно, что Паслер на две позиции обошел пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Самый обеспеченный госслужащий рейтинг — Павел Антов из владимирского Заксобрания — получил десять миллиардов рублей.

В июне Дениса Паслера признавали богатейшим губернатором. Сейчас Паслер временно исполняет обязанности главы Оренбургской области. В 2017 году чиновник руководил ПАО «Т Плюс».
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Forbes, деньги, Правительство Свердловской области, Денис Паслер, Денис Паслер
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