Экс-глава свердловского кабмина вошел в сотню богатейших чиновников
14:17, 09 Июль 2019
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер попал в Forbes.
Бывший глава свердловского правительства Денис Паслер вошел в сотню богатейших госслужащих России по версии журнала Forbes. Чиновник заработывает 234 миллиона рублей. Примечательно, что Паслер на две позиции обошел пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Самый обеспеченный госслужащий рейтинг — Павел Антов из владимирского Заксобрания — получил десять миллиардов рублей.
В июне Дениса Паслера признавали богатейшим губернатором. Сейчас Паслер временно исполняет обязанности главы Оренбургской области. В 2017 году чиновник руководил ПАО «Т Плюс».
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