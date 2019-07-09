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Автомобили в Екатеринбурге подорожали на 3% за год

13:31, 09 Июль 2019
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Фото: flickr
Самыми продаваемыми брендами среди жителей уральской столицы стали ВАЗ, Hyundai и Toyota.

Цена на автомобили в Екатеринбурге подскочила на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в среднем 442 тысячи рублей. Уральская столица заняла 14 место среди российских городов по доступности машин. Дешевле всего четырехколесного друга можно купить в Барнауле (329 тысяч рублей), Омске (340 тысяч) и Воронеже (353 тысячи), посчитали аналитики Avito.

Самые продаваемые бренды в Екатеринбурге: ВАЗ, Hyundai и Toyota. Если смотреть спрос по моделям, то во втором квартале 2019 года лидируют Lada 2114 Samara, Daewoo Nexia и Lada Priora. Их средняя цена составляет 108, 101 и 195 тысяч рублей.

Последние три месяца екатеринбуржцы активнее всего покупали автомобили среднего класса, малые машины, кроссоверы и семейные. На эти сегменты пришлось 82,5% продаж.

По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, продажа, автомобиль, авито, Свердловская область , Екатеринбург
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