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Аналитики назвали самые популярные курорты среди екатеринбуржцев

12:00, 09 Июль 2019
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Фото: pixabay
Из российских направлений в топе у горожан Сочи, из зарубежных – Турция.

Аналитики «Яндекса» посчитали, какие курорты пользуются популярностью у екатеринбуржцев летом 2019 года. В топ-10 среди отечественных мест для отдыха попали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Геленджик, Казань и Ялта. Среди зарубежных направлений жители уральской столицы выбирают Турцию, Грецию, Кипр, Тунис, Италию, Испанию, Грузию, Абхазию, Таиланд, Германию.

По России показатели несколько иные. Так, в десятку местных курортов вошли Туапсе, Феодосия и Алушта. Эти города вытеснили Пермь, Тюмень и Челябинск. В списке иностранных мест для отпуска Франция сменила Германию.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Яндекс, отдых, курорт, отпуск , Екатеринбург
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