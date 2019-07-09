Аналитики назвали самые популярные курорты среди екатеринбуржцев

Аналитики «Яндекса» посчитали, какие курорты пользуются популярностью у екатеринбуржцев летом 2019 года. В топ-10 среди отечественных мест для отдыха попали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Геленджик, Казань и Ялта. Среди зарубежных направлений жители уральской столицы выбирают Турцию, Грецию, Кипр, Тунис, Италию, Испанию, Грузию, Абхазию, Таиланд, Германию.

По России показатели несколько иные. Так, в десятку местных курортов вошли Туапсе, Феодосия и Алушта. Эти города вытеснили Пермь, Тюмень и Челябинск. В списке иностранных мест для отпуска Франция сменила Германию.