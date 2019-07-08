Жители Екатеринбурга могут остаться без воды из-за ремонта СУГРЭС

На Среднеуральской ГРЭС с 12 по 25 июля отремонтируют теплофикационный комплекс. На это время жители Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы частично могут остаться без воды: комплекс придется отключить. Рабочие заменят устаревшую арматуру и насосы, рассказали ЕТВ в пресс-службе ПАО «Энел Россия», куда входит СУГРЭС.

В ЕТК рассказали, что попытаются сделать все возможное, чтобы жители Екатеринбурга не остались без воды, но стопроцентных гарантий дать не смогли. «Плановые ремонты проходят каждый год, без этого никак нельзя. Сделаем все возможное, чтобы перевести нагрузку на другие источники. Мы не можем гарантировать, что получится полностью, потому что это зависит от ряда факторов — погоды и и так далее. Может быть, существующей подпитки хватит и без СУГРЭС. В любом случае, ограничения будут незначительными и не массовыми. Надеемся, что их не будет вообще», — рассказали ЕТВ в ЕТК.