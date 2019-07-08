Виновника аварии на пути с Конжака арестовали на два месяца

Суд Карпинска на два месяца арестовал водителя автоцистерны, устроившего смертельную аварию. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 6 июля пьяный водитель опрокинул машину с автоцистерной, после чего погибли три пассажира, а еще семь получили травмы различной степени тяжести. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы — они попросили водителя подвезти их, на что он согласился. Чуть позже он так же подсадил к себе еще восемь человек, позволив им всем взобраться на цистерну. В какой-то момент скорость стала слишком большой, водитель не смог справиться с управлением, машину повело в кювет. Перед этим мужчина крикнул пассажирам, чтобы они спрыгивали, и выпрыгнул сам.