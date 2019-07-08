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Виновника аварии на пути с Конжака арестовали на два месяца

17:37, 08 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Суд Карпинска на два месяца арестовал водителя автоцистерны, устроившего смертельную аварию. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 6 июля пьяный водитель опрокинул машину с автоцистерной, после чего погибли три пассажира, а еще семь получили травмы различной степени тяжести. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы — они попросили водителя подвезти их, на что он согласился. Чуть позже он так же подсадил к себе еще восемь человек, позволив им всем взобраться на цистерну. В какой-то момент скорость стала слишком большой, водитель не смог справиться с управлением, машину повело в кювет. Перед этим мужчина крикнул пассажирам, чтобы они спрыгивали, и выпрыгнул сам.

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Автоцистерна перевернулась и загорелась. Трое человек не сумели спастись, они погибли в пожаре. Оставшиеся семеро пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницу, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры. Прибывшие на место дорожные полицейские выяснили, что водитель был сильно пьян. Сейчас решается вопрос о том, чтобы взять мужчину под административный арест.

Известно, что туристы, севшие в автоцистерну, двигались с марафона на Конжаке. Поэтому прокуратура проверит не только предприятие, на котором работает водитель, но и организаторов марафона «Конжак-2019» — на предмет того, насколько серьезно они подходят к правилам безопасности.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Конжак, Свердловская область , Карпинск
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