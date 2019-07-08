Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
14:58, 08 Июль 2019
Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».
Художник Тимофей Радя, работающий в жанре паблик-арта, стал для жителей Екатеринбурга родным и понятным после того, как зимой 2013 года в рамках фестиваля «Не темно» одел фонари возле Оперного театра в яркие оранжевые абажуры. С тех пор этот перформанс преображения фонарей на проспекте Ленина стал традицией и повторяется из года в год. Кроме того, горожанам, далеким от современного искусства, Радя может быть знаком по надписи-инсталляции «Кто мы, откуда, куда мы идем?», которая появилась на крыше корпуса Приборостроительного завода и хорошо видна любому, кто прогуливается по набережной городского пруда. А теперь стало известно, что Радя может получить всероссийское признание, получив премию Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года».
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Фото: kandinsky-art.ru
В лонг-лист премии Кандинского Тимофея Радю включили за его работу «Все это не сон». Эту световую инсталляцию художник выполнил в парке города Выкса в рамках фестиваля «Арт-Овраг», который проходил в городе Выкса. Тогда Радя, комментируя свой художественный проект, написал:
«Сон, будь он кошмарным или прекрасными, остается заблуждением. И мне часто кажется, что город — это самый темный лес, который обманывает человека, заставляет блуждать в себе долгие годы. Поэтому нужно противоядие, короткое, сияющее, нигилистическое заклинание».
«Сон, будь он кошмарным или прекрасными, остается заблуждением. И мне часто кажется, что город — это самый темный лес, который обманывает человека, заставляет блуждать в себе долгие годы. Поэтому нужно противоядие, короткое, сияющее, нигилистическое заклинание».
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Фото: Instagram Тимофея Ради
Кроме Тимофея Ради за премию Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года» будут бороться еще девять его коллег-соперников по арт-цеху. Победитель получит признание, статуэтку и 450 тысяч рублей.
Кого же эксперты признают лучшим художником, станет известно в конце октября. Официальная церемония награждения пройдет в Московском музее современного искусства 13 ноября 2019 года.
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