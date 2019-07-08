Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского

Художник Тимофей Радя , работающий в жанре паблик-арта , стал для жителей Екатеринбурга родным и понятным после того , как зимой 2013 года в рамках фестиваля « Не темно» одел фонари возле Оперного театра в яркие оранжевые абажуры. С тех пор этот перформанс преображения фонарей на проспекте Ленина стал традицией и повторяется из года в год. Кроме того , горожанам , далеким от современного искусства , Радя может быть знаком по надписи-инсталляции « Кто мы , откуда , куда мы идем?», которая появилась на крыше корпуса Приборостроительного завода и хорошо видна любому , кто прогуливается по набережной городского пруда. А теперь стало известно , что Радя может получить всероссийское признание , получив премию Кандинского в номинации « Молодой художник. Проект года».