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Свердловчанку оштрафуют за нож в суде

10:59, 08 Июль 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Женщина отказалась сдавать оружие.

Жительницу Каменска-Уральского оштрафуют за нож, который она пронесла в суд. Пристав попросил сдать колюще-режущие предметы, но свердловчанка отказалась. При осмотре в сумке женщины обнаружили предмет кустарного производства в самодельных ножнах, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Посетительнице суда грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

С начала 2019 года свердловские приставы обнаружили в судах 6 595 запрещенных предметов, среди них 255 огнестрелов, 337 газовых и травматических пистолетов, 1583 боеприпаса, 529 ножей и другого холодного оружия, 108 электрошоков и взрывчатых веществ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Каменск-Уральский, оружие, нож, УФССП по Свердловской области, приставы, суд, штраф
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