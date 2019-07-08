Свердловчанку оштрафуют за нож в суде
10:59, 08 Июль 2019
Женщина отказалась сдавать оружие.
Жительницу Каменска-Уральского оштрафуют за нож, который она пронесла в суд. Пристав попросил сдать колюще-режущие предметы, но свердловчанка отказалась. При осмотре в сумке женщины обнаружили предмет кустарного производства в самодельных ножнах, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Посетительнице суда грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
С начала 2019 года свердловские приставы обнаружили в судах 6 595 запрещенных предметов, среди них 255 огнестрелов, 337 газовых и травматических пистолетов, 1583 боеприпаса, 529 ножей и другого холодного оружия, 108 электрошоков и взрывчатых веществ.
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