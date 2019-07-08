«Система корчится в конвульсиях»: избирком оставил Капчука без выборов

Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать Сергея Капчука на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В пресс-службе избиркома отметили, что бизнесмен из «списка Титова» не может участвовать в выборах из-за судимости, потому что с момента погашения не прошло десять лет: ее сняли 27 мая 2019 года.

Капчук не согласен с таким решением и подает жалобу. «Ссылаются на судимость, но никаких судимостей у меня нет! Избирком просто тянет время. Видимо, не нравится, что я должен был получить регистрацию первым. Система корчится в конвульсиях, но еще кусается», — сказал бизнесмен.