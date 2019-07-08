«Система корчится в конвульсиях»: избирком оставил Капчука без выборов
Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать Сергея Капчука на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В пресс-службе избиркома отметили, что бизнесмен из «списка Титова» не может участвовать в выборах из-за судимости, потому что с момента погашения не прошло десять лет: ее сняли 27 мая 2019 года.
Капчук не согласен с таким решением и подает жалобу. «Ссылаются на судимость, но никаких судимостей у меня нет! Избирком просто тянет время. Видимо, не нравится, что я должен был получить регистрацию первым. Система корчится в конвульсиях, но еще кусается», — сказал бизнесмен.
Видео предоставлено Сергеем Капчуком
В 1990-е годы Сергей Капчук был заместителем губернатора Свердловской области. Затем он попал в состав регионального парламента. В 1997 году на Капчука и его брата завели уголовное дело о хищении двух миллиардов неденоминированных рублей, предназначенных для покупки квартиры в Москве. Бизнесмен уехал из России и избежал суда. Сергей Капчук жил на Кипре, в ОАЭ и в Британии. Потом спустя 15 лет он захотел вернуться в Россию. В июне 2018 года Капчук вновь оказался на Среднем Урале.