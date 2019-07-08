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«Система корчится в конвульсиях»: избирком оставил Капчука без выборов

18:41, 08 Июль 2019
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Фото: Сергей Капчук / Instagram
Бизнесмен из «списка Титова» собирается обжаловать решение.

Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать Сергея Капчука на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В пресс-службе избиркома отметили, что бизнесмен из «списка Титова» не может участвовать в выборах из-за судимости, потому что с момента погашения не прошло десять лет: ее сняли 27 мая 2019 года.

Капчук не согласен с таким решением и подает жалобу. «Ссылаются на судимость, но никаких судимостей у меня нет! Избирком просто тянет время. Видимо, не нравится, что я должен был получить регистрацию первым. Система корчится в конвульсиях, но еще кусается», — сказал бизнесмен.

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Видео предоставлено Сергеем Капчуком

О выдвижении Капчука стало известно 21 июня. Бизнесмен собирается в Государственную Думу от «Партии Роста». Его основным соперником должен стать биатлонист Антон Шипулин, который решил баллотироваться от «Единой России». Место в Госдуме освободилось после того, как Сергея Бидонько назначили вице-губернатором Свердловской области. Выборы пройдет 8 сентября 2019 года.

В 1990-е годы Сергей Капчук был заместителем губернатора Свердловской области. Затем он попал в состав регионального парламента. В 1997 году на Капчука и его брата завели уголовное дело о хищении двух миллиардов неденоминированных рублей, предназначенных для покупки квартиры в Москве. Бизнесмен уехал из России и избежал суда. Сергей Капчук жил на Кипре, в ОАЭ и в Британии. Потом спустя 15 лет он захотел вернуться в Россию. В июне 2018 года Капчук вновь оказался на Среднем Урале.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, избирком, довыборы в Госдуму, госдума, Сергей Капчук
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