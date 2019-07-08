«Синара» поделилась опытом реновации госпиталя на ВИЗе на «Иннопроме»
Группа Синара представила на «Иннопроме» макет реконструкции госпиталя на ВИЗе, на месте которого должен появиться концертный и лекционный залы, банк, офисник. Объект пообещали сдать осенью 2019 года. Одна из особенностей нового концертного зала в том, что сиденья будут складываться, за счет чего появится много свободного места. Обновленный объект назовут «Синара-центр». Туда же переедет Екатеринбургская галерея современного искусства.
Больницу на ВИЗе построили в начале 19 века по проекту Малахова. В 1986 году ее признали объектом культурного наследия эпохи классицизма. В 2014 году МУГИСО пыталось судиться с Екатеринбургским центром по охране и использованию исторического и культурного наследия и настаивало на том, чтобы отреставрировать объект. В центре отмечали, что бюджетных денег на ремонт не хватит.
В 2016 году госпиталь выкупил «СКБ-Банк», а реновацией занялась Группа Синара. Застройщик объяснял, что работы внутри объектов культурного наследия стоят в среднем в два раза больше, чем возведение общественно-делового центра с нуля. Но реконструкция исторических зданий становится имиджевым проектом для города — она повышает его привлекательность для жителей и туристов, улучшает среду обитания.