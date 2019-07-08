«Синара» поделилась опытом реновации госпиталя на ВИЗе на «Иннопроме»

Больницу на ВИЗе построили в начале 19 века по проекту Малахова. В 1986 году ее признали объектом культурного наследия эпохи классицизма. В 2014 году МУГИСО пыталось судиться с Екатеринбургским центром по охране и использованию исторического и культурного наследия и настаивало на том, чтобы отреставрировать объект. В центре отмечали, что бюджетных денег на ремонт не хватит.

В 2016 году госпиталь выкупил «СКБ-Банк», а реновацией занялась Группа Синара. Застройщик объяснял, что работы внутри объектов культурного наследия стоят в среднем в два раза больше, чем возведение общественно-делового центра с нуля. Но реконструкция исторических зданий становится имиджевым проектом для города — она повышает его привлекательность для жителей и туристов, улучшает среду обитания.