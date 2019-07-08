Шипулин обратился к родственникам погибших на пути с Конжака

Кроме того, Антон Шипулин оценил и соревнования, на которые приехал. По его словам, все прошло отлично. Не хватало только медиков и работников МЧС на высшей точке марафона.

Напомним, страшная авария произошла в субботу, 6 июля. Двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы. Водитель согласился подвезти их, а позднее подобрал еще восемь человек, разрешив им забраться на цистерну. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машину повело в кювет. Автоцистерна перевернулась и загорелась. Погибли трое, остальных госпитализировали в больницу. Полицейские выяснили, что водитель был пьян. Также есть информация, что туристы ехали с марафона «Конжак-2019». Прокуратура проводит проверку.