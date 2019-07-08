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Шипулин обратился к родственникам погибших на пути с Конжака

09:00, 08 Июль 2019
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Фото: facebook.com/AntonShipulin
Кандидат в Госдуму выразил соболезнования родным и близким.

Кандидат в Госдуму по Серовскому округу, биатлонист Антон Шипулин выразил соболезнования родственникам погибших в аварии на пути с Конжака. Шипулин был в это время на горном марафоне. Обращение к родным и близким туристов спортсмен написал в Facebook. «Я в курсе этой ситуации и хочу принести свои искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто остается в больнице с травмами. Были ли погибшие участниками марафона или нет — вопрос на данный момент не главный. Главное, что погибли люди. И это ужасно», — сказал биатлонист.

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Кроме того, Антон Шипулин оценил и соревнования, на которые приехал. По его словам, все прошло отлично. Не хватало только медиков и работников МЧС на высшей точке марафона.

Напомним, страшная авария произошла в субботу, 6 июля. Двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы. Водитель согласился подвезти их, а позднее подобрал еще восемь человек, разрешив им забраться на цистерну. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машину повело в кювет. Автоцистерна перевернулась и загорелась. Погибли трое, остальных госпитализировали в больницу. Полицейские выяснили, что водитель был пьян. Также есть информация, что туристы ехали с марафона «Конжак-2019». Прокуратура проводит проверку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, соболезнования, Конжак, ДТП, авария, Свердловская область , Антон Шипулин
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