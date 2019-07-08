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На Урале алкомаркет оштрафовали на 30 тысяч за продукты без маркировки

15:45, 08 Июль 2019
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Фото: pixabay
В «Красном & Белом» не было документов на товар. Кроме того, еду хранили неправильно.

Магазин «Красное & Белое» в Ревде на улице Цветников оштрафовали на 30 тысяч за нарушение условий хранения и отсутствие необходимых документов на товар. В январе 2019 года Роспотребнадзор обнаружил, что многие продукты не имеют пищевых ярлыков. Например, на одном из наборов конфет проверяющие не увидели маркировку.

Кроме того, в пресс-службе Свердловского областного суда рассказали ЕТВ, что в торговом зале в холодильниках средней температуры стояла отборная лососевая икра с условиями хранения от -4 до -6 градусов. Также продавцы не соблюдали правила торгового соседства. Сырую и готовую продукцию ставили на полки вместе. В холодильниках с мясом, молоком и рыбой не было термометров. В зале отсутствовал психрометр. Еще сотруднику Роспотребнадзора не предоставили журнал учета условий хранения товаров.

Надзорное ведомство направило в суд постановление, в котором потребовало оштрафовать алкомаркет на 30 тысяч рублей. Суд согласился с постановлением. Хозяйка торговой точки попробовала обжаловать приговор, но ей это не помогло.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, магазин, Областной суд, штраф, алкоголь, Свердловская область , Ревда
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