На трассе Екатеринбург — Тюмень сделают реверсивное движение
11:42, 08 Июль 2019
Водителям придется потерпеть до 1 августа.
На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень организуют реверсивное движение до 1 августа. Рабочие займутся устройством слоев износа возле Богдановича — с 88 по 94 километр. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре».
Ремонтируемый участок можно объехать через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километре. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, а также заранее планировать маршрут.
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Фото: «Уралуправтодор»
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