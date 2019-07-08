На трассе Екатеринбург — Тюмень сделают реверсивное движение

На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень организуют реверсивное движение до 1 августа. Рабочие займутся устройством слоев износа возле Богдановича — с 88 по 94 километр. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре».

Ремонтируемый участок можно объехать через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 километре. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, а также заранее планировать маршрут.