На «Иннопроме» впервые показали автомобиль Aurus, как у Путина

Отечественный автомобиль высшего класса Aurus Senat впервые показали на «Иннопроме-2019». Люксовой машиной этой же марки пользуется президент России Владимир Путин. У него лимузин классического черного цвета. На промышленной выставке представили коричневый Aurus.

Отечественные автомобили высшего класса, выпускаемые под маркой Aurus, появились как проект НАМИ [Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — прим. ЕТВ] в 2013 году. Их придумали для перевозки первых лиц государства. Впервые увидеть машину можно было на инаугурации президента России в мае 2018 года.