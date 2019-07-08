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На «Иннопроме» впервые показали автомобиль Aurus, как у Путина

12:28, 08 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Отечественная люксовая машина украсила одну из площадок.

Отечественный автомобиль высшего класса Aurus Senat впервые показали на «Иннопроме-2019». Люксовой машиной этой же марки пользуется президент России Владимир Путин. У него лимузин классического черного цвета. На промышленной выставке представили коричневый Aurus.

Отечественные автомобили высшего класса, выпускаемые под маркой Aurus, появились как проект НАМИ [Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — прим. ЕТВ] в 2013 году. Их придумали для перевозки первых лиц государства. Впервые увидеть машину можно было на инаугурации президента России в мае 2018 года.

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ЕТВ разговаривал с автоэкспертом о том, нужны ли чиновникам дорогие иномарки, а также обсуждал с ним российские аналоги. Об этом читайте здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Aurus, машина, автомобиль, люкс, Иннопром, Владимир Путин
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