На «Иннопроме» Россия подпишет три контракта с Турцией
11:09, 08 Июль 2019
Денис Мантуров и Мустафа Варанк открыли стенд главного партнера выставки.
На «Иннопроме» начал работу стенд главного партнера выставки — Турции. Площадку открыли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его турецкий визави Мустафа Варанк. После этого чиновники начали обход стендов.
В этом году на свою продукцию на «Иннопроме» представят 143 турецкие компании в области машиностроения, металлургии и робототехники. «Порядка трех контрактов готовится к подписанию. Мы надеемся, что новые проекты будут реализовываться, положив начало на «Иннопроме“», — сказал Денис Мантуров.
Глава Минпромторга РФ поблагодарил партнеров, что они добавили в свои экспозиции турецкую культуру — участникам раздают сладости.
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