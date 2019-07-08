На «Иннопроме» Россия подпишет три контракта с Турцией

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В этом году на свою продукцию на « Иннопроме» представят 143 турецкие компании в области машиностроения , металлургии и робототехники. « Порядка трех контрактов готовится к подписанию. Мы надеемся , что новые проекты будут реализовываться , положив начало на « Иннопроме“», — сказал Денис Мантуров.



