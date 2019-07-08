Машина Карякина заглохла в первый день гонок «Шелковый путь»
14:54, 08 Июль 2019
Екатеринбуржца подобрал на трассе другой экипаж.
Гонщика Сергея Карякина продолжает преследовать череда неудач. После выступления на ралли «Дакар» Карякину не везет и на «Шелковом пути». В первый же день соревнований у гонщика сломалась машина. «Мы проехали 25 километров, и у нас стала пропадать мощность, и стали загораться чек-энджены, а потом машина и вовсе отказалась ехать», — рассказал Сергей Карякин в Facebook.
Добраться до финиша команда смогла только благодаря экипажу Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого. Они дотащили автомобиль Карякина до финиша.
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На ралли «Дакар-2019» в январе Сергей Карякин занял десятое место. Гонщику несколько раз не везло с машиной. В частности на седьмом этапе свердловский участник попал в серьезную аварию, из-за которой провел в песках 3,5 часа.
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