Машина Карякина заглохла в первый день гонок «Шелковый путь»

Гонщика Сергея Карякина продолжает преследовать череда неудач. После выступления на ралли «Дакар» Карякину не везет и на «Шелковом пути». В первый же день соревнований у гонщика сломалась машина. «Мы проехали 25 километров, и у нас стала пропадать мощность, и стали загораться чек-энджены, а потом машина и вовсе отказалась ехать», — рассказал Сергей Карякин в Facebook.

Добраться до финиша команда смогла только благодаря экипажу Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого. Они дотащили автомобиль Карякина до финиша.