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Хлебокомбинат СМАК переедет в логопарк «Кольцовский»

13:36, 08 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Новый завод начнет работать через два года.

Хлебокомбинат СМАК, который сейчас располагается на Свердлова, 8 в Екатеринбурге, переедет в логопарк «Кольцовский». Информацию о строительстве помещений ЕТВ подтвердили в пресс-службе компании «Атлас Девелопмент», которая владеет логистическим парком.

На новый хлебокомбинат потратят 3,6 миллиарда рублей. Под строительство завода определили 77 тысяч квадратных метров. Стройка займет чуть больше половины — 44 тысячи квадратов. Как только новый объект заработает, работники хлебокомбината смогут производить 200 тонн продукции в сутки. Ввести завод в эксплуатацию планируют через два года.

Напомним, что за СМАКом должен появиться жилой квартал. Им занимается РМК и PREMIER. В 2017 году проект застройки обсуждали на «Градсовете». Какие нарекания возникли к нему, читайте здесь. Кроме того, ЕТВ исследовал производство СМАКа и рассказывал, как в Екатеринбурге пекут «Подмосковный» батон.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, СМАК, завод, переезд, логопарк
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