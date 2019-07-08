Хлебокомбинат СМАК переедет в логопарк «Кольцовский»

Хлебокомбинат СМАК, который сейчас располагается на Свердлова, 8 в Екатеринбурге, переедет в логопарк «Кольцовский». Информацию о строительстве помещений ЕТВ подтвердили в пресс-службе компании «Атлас Девелопмент», которая владеет логистическим парком.

На новый хлебокомбинат потратят 3,6 миллиарда рублей. Под строительство завода определили 77 тысяч квадратных метров. Стройка займет чуть больше половины — 44 тысячи квадратов. Как только новый объект заработает, работники хлебокомбината смогут производить 200 тонн продукции в сутки. Ввести завод в эксплуатацию планируют через два года.

Напомним, что за СМАКом должен появиться жилой квартал. Им занимается РМК и PREMIER. В 2017 году проект застройки обсуждали на «Градсовете». Какие нарекания возникли к нему, читайте здесь. Кроме того, ЕТВ исследовал производство СМАКа и рассказывал, как в Екатеринбурге пекут «Подмосковный» батон.