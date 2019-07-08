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Евгений Куйвашев вылетел из десятки лидеров медиарейтинга

16:40, 08 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
За июнь губернатор Свердловской области потерял восемь позиций.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вылетел из десятки лидеров июньского медиарейтинга. Глава региона занял 11 место, потеряв восемь позиций. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Медиалогии», индекс Куйвашева составил 49,3 тысячи. С его именем аналитики нашли 7,5 тысячи сообщений. При расчете медиаиндекса эксперты учитывали влиятельность источника информации, положительный и отрицательный характер сообщений, роль объекта, косвенную и прямую речь.

Евгения Куйвашева чаще упоминали в сообщениях о «городе храбрых» и «городе бесов», в новостях про смерть начальника СвЖД Алексея Миронова и про мусор в Верхней Салде.

Первое место в рейтинге занял глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, второе — мэр Москвы Сергей Собянин, третье — руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Первые двое не изменили свои позиции с мая, последний поднялся на три места.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, топ, рейтинг, губернатор, Екатеринбург, Свердловская область , Евгений Куйвашев
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