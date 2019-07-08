Евгений Куйвашев вылетел из десятки лидеров медиарейтинга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вылетел из десятки лидеров июньского медиарейтинга. Глава региона занял 11 место, потеряв восемь позиций. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Медиалогии», индекс Куйвашева составил 49,3 тысячи. С его именем аналитики нашли 7,5 тысячи сообщений. При расчете медиаиндекса эксперты учитывали влиятельность источника информации, положительный и отрицательный характер сообщений, роль объекта, косвенную и прямую речь.

Евгения Куйвашева чаще упоминали в сообщениях о «городе храбрых» и «городе бесов», в новостях про смерть начальника СвЖД Алексея Миронова и про мусор в Верхней Салде.



Первое место в рейтинге занял глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, второе — мэр Москвы Сергей Собянин, третье — руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Первые двое не изменили свои позиции с мая, последний поднялся на три места.