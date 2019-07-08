Екатеринбургский дизайнер представил коллекцию под брендом Putin Team

Портной Дмитрий Шишкин выпустил коллаборацию с Минпромторгом под брендом Putin Team. В коллекции , представленной на « Иннопроме», есть спортивная и повседневная одежда — куртки , рюкзаки , кепки , футболки. Вещи представлены на стенде « Легкая Промышленность России» в павильоне А1.





По словам Шишкина , инициатором коллекции выступил Минпромторг. По итогам выставки авторы решат , что делать с проектом дальше.







