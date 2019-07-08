Екатеринбургский дизайнер представил коллекцию под брендом Putin Team
12:52, 08 Июль 2019
Дмитрий Шишкин заявил, что это пробный проект.
Портной Дмитрий Шишкин выпустил коллаборацию с Минпромторгом под брендом Putin Team. В коллекции, представленной на «Иннопроме», есть спортивная и повседневная одежда — куртки, рюкзаки, кепки, футболки. Вещи представлены на стенде «Легкая Промышленность России» в павильоне А1.
По словам Шишкина, инициатором коллекции выступил Минпромторг. По итогам выставки авторы решат, что делать с проектом дальше.
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Дмитрий Шишкин
директор модного дома SHISHKIN
Коллекция разделена на профессиональную горнолыжную и спортивный outdoor-стиль. Это пробный проект, мы смотрим на реакцию и отзывы посетителей выставки. Главная цель — популяризация отечественной одежды на внутреннем и внешнем рынке. А также — продвижение активного образа жизни. Дальнейшая судьба определится по итогам «Иннопрома».
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