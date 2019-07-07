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Куйвашев сводил федерального министра на площадку GMIS

13:00, 07 Июль 2019
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Денис Мантуров посмотрел на новый конгресс-холл, который недавно достроили в Екатеринбурге.
Министр промышленности РФ Денис Мантуров уже прилетел в Екатеринбург, где 8 июля стартует выставка «Иннопром» и 9 июля — саммит GMIS. На открытие последнего ожидается приезд президента Владимира Путина.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев показал Мантурову площадку нового конгресс-холла, который только недавно сдала в эксплуатацию компания «Синара-Девелопмент». Именно здесь будут проходить сессии GMIS. Выставка «Иннопром» традиционно разместится в павильонах «Екатеринбург ЭКСПО».

Куйвашев похвалил конгресс-холл и сообщил подписчикам в Instagram, что «это площадка мирового уровня, новый предмет гордости Екатеринбурга и всего Урала».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Иннопром, GMIS, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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