Куйвашев сводил федерального министра на площадку GMIS
13:00, 07 Июль 2019
Денис Мантуров посмотрел на новый конгресс-холл, который недавно достроили в Екатеринбурге.
Министр промышленности РФ Денис Мантуров уже прилетел в Екатеринбург, где 8 июля стартует выставка «Иннопром» и 9 июля — саммит GMIS. На открытие последнего ожидается приезд президента Владимира Путина.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев показал Мантурову площадку нового конгресс-холла, который только недавно сдала в эксплуатацию компания «Синара-Девелопмент». Именно здесь будут проходить сессии GMIS. Выставка «Иннопром» традиционно разместится в павильонах «Екатеринбург ЭКСПО».
Куйвашев похвалил конгресс-холл и сообщил подписчикам в Instagram, что «это площадка мирового уровня, новый предмет гордости Екатеринбурга и всего Урала».
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