Куйвашев сводил федерального министра на площадку GMIS

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев показал Мантурову площадку нового конгресс-холла , который только недавно сдала в эксплуатацию компания « Синара-Девелопмент». Именно здесь будут проходить сессии GMIS. Выставка « Иннопром» традиционно разместится в павильонах « Екатеринбург ЭКСПО».





Куйвашев похвалил конгресс-холл и сообщил подписчикам в Instagram, что « это площадка мирового уровня , новый предмет гордости Екатеринбурга и всего Урала».

Министр промышленности РФ Денис Мантуров уже прилетел в Екатеринбурггде 8 июля стартует выставкаИннопром» и 9 июля — саммит GMIS. На открытие последнего ожидается приезд президента Владимира Путина.