Водителя, сбившего трех человек на Фурманова, вернули в СИЗО

Владимир Пузырев , сбивший трех человек в ДТП на Фурманова , вернулся в СИЗО. Так сегодня решил суд , пишет фотограф Павел Норицын , чьи жена и ребенок пострадали в аварии.





« Прокурор подал апелляционную жалобу по поводу освобождения Пузырева , сегодня суд ее рассмотрел и преступника вновь посадили в СИЗО. Я считаю это справедливо. Ждем приглашения в суд», — рассказал Норицын на своей страницы во « ВКонтакте».







В Свердловском областном суде подтвердили эту информацию. « Владимир Пузырев взят под стражу в зале суда. Под стражей он пробудет до 13 августа 2019 года включительно. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу после его оглашения и может быть обжаловано в кассационной инстанции», — добавили в пресс-службе.





, ему запретили покидать квартиру ночью , общаться с потерпевшими или свидетелями , пользоваться интернетом и управлять любыми транспортными средствами. 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга решил выпустить Владимира Пузырева из СИЗО. Водитель должен был находиться до суда домаему запретили покидать квартиру ночьюобщаться с потерпевшими или свидетелямипользоваться интернетом и управлять любыми транспортными средствами.



