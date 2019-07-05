Водителя, сбившего трех человек на Фурманова, вернули в СИЗО
12:14, 05 Июль 2019
На прошлой неделе суд отпустил Владимира Пузырева домой. Но прокурор подал апелляцию, и решение пересмотрели.
Владимир Пузырев, сбивший трех человек в ДТП на Фурманова, вернулся в СИЗО. Так сегодня решил суд, пишет фотограф Павел Норицын, чьи жена и ребенок пострадали в аварии.
«Прокурор подал апелляционную жалобу по поводу освобождения Пузырева, сегодня суд ее рассмотрел и преступника вновь посадили в СИЗО. Я считаю это справедливо. Ждем приглашения в суд», — рассказал Норицын на своей страницы во «ВКонтакте».
В Свердловском областном суде подтвердили эту информацию. «Владимир Пузырев взят под стражу в зале суда. Под стражей он пробудет до 13 августа 2019 года включительно. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу после его оглашения и может быть обжаловано в кассационной инстанции», — добавили в пресс-службе.
29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга решил выпустить Владимира Пузырева из СИЗО. Водитель должен был находиться до суда дома, ему запретили покидать квартиру ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, пользоваться интернетом и управлять любыми транспортными средствами.
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Водитель Honda C-RV, сбивший осенью прошлого года нескольких человек, обвиняется по нескольким статьям. Пузырев может получить наказание по ст. 327, ч.3 («Использование заведомо подложного документа»), ст. 213, ч. 1«а» («Хулиганство с применением предметов в качестве оружия»), ст. 11, ч. 3 «б» («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). За наезд на тротуаре на трех человек (мужчины, женщины и 2-летнего ребенка) следственный комитет Свердловской области возбудил по данному происшествию уголовное дело по ст. 105, ч. 3 («Покушение на убийство двух или более лиц»).
Пузырев утверждал, что перепутал педали газа и торрмоза. После того, как водителя арестовали, следствие выяснило, что в феврале 2018 он попадал в серьезную аварию, после которой у него было диагностировано неврологическое заболевание.
ДТП на перекрестке улиц Фурманова и Уктусской произошло 14 ноября 2018 года. Автомобиль Honda C-RV на высокой скорости въехал на тротуар, снес входную группу магазина, дорожное ограждение, врезался в столб и сбил трех пешеходов. Серьезнее всего пострадал двухлетний мальчик — он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ваню выписали из больницы только через несколько месяцев после ДТП.
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