В Екатеринбурге впервые оправдали участника скверных протестов

Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал Дмитрия Молодцова, которого посчитали участником протестов в сквере у Драмтеатра. О приговоре сообщила «Интерфаксу» правозащитница Ольга Иванцева. На сайте суда еще не появилось заключение. В деле Молодцова сказано лишь то, что его обвинили по статье 20.2 части пятой КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Помогла Дмитрию видеозапись, которую он вел, когда его задержали. До этого мужчина ехал на такси мимо сквера и попросил водителя остановиться, чтобы снять протестующих на телефон. Екатеринбуржцу стало интересно, что происходит, и он решил спросить об этом тех, кто сажал в автобус участников акции. Но мужчину запихнули внутрь к другим задержанным.