В Екатеринбурге впервые оправдали участника скверных протестов
Кировский районный суд Екатеринбурга оправдал Дмитрия Молодцова, которого посчитали участником протестов в сквере у Драмтеатра. О приговоре сообщила «Интерфаксу» правозащитница Ольга Иванцева. На сайте суда еще не появилось заключение. В деле Молодцова сказано лишь то, что его обвинили по статье 20.2 части пятой КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Помогла Дмитрию видеозапись, которую он вел, когда его задержали. До этого мужчина ехал на такси мимо сквера и попросил водителя остановиться, чтобы снять протестующих на телефон. Екатеринбуржцу стало интересно, что происходит, и он решил спросить об этом тех, кто сажал в автобус участников акции. Но мужчину запихнули внутрь к другим задержанным.
Примечательно, что друга Молодцова, который ехал с ним в такси, оштрафовали на десять тысяч рублей. Мужчина перешел на другую сторону дороги и снимал протестующих оттуда.
Напомним, кроме друга Дмитрия Молодцова пострадали и другие екатеринбуржцы. Участницу группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину признали организатором скверных протестов и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Задержанного у Драмтеатра Леонида Яковлева обвинили в том, что он матерился и мешал полицейским. За фразу «Ты что, бог в погонах?» мужчина получил семь суток ареста.