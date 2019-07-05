Уличные войны завершились: легальную надпись «Стенограффии» закрасили
09:39, 05 Июль 2019
Превью фестиваля меняло замысел три раза.
В Екатеринбурге закрасили надпись «Это сделано легально», которая дала старт юбилейному фестивалю «Стенограффия». Превью появилось на заборе по улице Мамина Сибиряка 2 июля. Следующие несколько дней граффити меняло смысл, пока не превратилась в надпись: «Это сделано банально». После этого на месте недавних «уличных войн» остался белый забор.
Посмотрите, как это было:
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В этом году «Стенограффия» разукрасит Екатеринбург уже в десятый раз. Уличные художники создадут новые арты и восстановят четыре старых. Ранее екатеринбуржцы проголосовали за три граффити: «Люди на прутиках» на Вайнера, 11, «Цветочный портал» на 8 Марта, 36 и «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева, 12. К этому списку добавились «Банки сгущенки и томатного супа» на Самоцветном бульваре, 4.
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