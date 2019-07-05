Свердловчанке, жившей без документов 15 лет, дали паспорт после родов

В перинатальный центр Областной детской клинической больницы поступила роженица из поселка Комсомольский, которая 15 лет жила без паспорта и полиса. Отпускать ее домой без документов не стали, опасаясь за судьбу родившегося ребенка. Девочке не могли сделать даже свидетельство о рождении и полис. То есть и отследить ее дальнейшую судьбу, сообщили в минздраве Свердловской области.

Центр кризисной беременности передал информацию о пациентке в аппарат Уполномоченного по правам человека. Вопрос с документами удалось решить в течение суток. Новый паспорт 42-летней женщине вручила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Женщина была рада, ведь у отца ребенка тоже не было паспорт. Они с ребенком отправились домой.