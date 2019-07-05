Суд арестовал обвиняемого в госизмене помощника Цуканова

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева. Об этом сообщило агентство РИА «Новости». Чиновник пробудет под стражей не меньше двух месяцев. Судебное заседание прошло при закрытых дверях.

ФСБ задержала Александра Воробьева накануне. Его подозревают в государственной измене. Помощником полпреда Николая Цуканова чиновника назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов.