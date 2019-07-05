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Путин променяет GMIS на «Иннопром»

15:51, 05 Июль 2019
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Саммит производства и индустриализации, который пройдет в более скромном формате, не станет главной причиной визита президента в Екатеринбург.
Президент Владимир Путин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Это мероприятие станет главным в ходе визита главы государства в Екатеринбург, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция в 2019 году является официальным партнером «Иннопрома».

«На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки Иннопром — 2019“ Традиционно Путин посетит эту выставку, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях Иннопрома“», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее главной целью визита президента в Екатеринбург называли саммит GMIS, на который должны были приехать до 20 глав государств и арабские шейхи. Но участие в мероприятии подтвердили только десять почетных гостей в статусе министров и вице-президентов. Президент, как и планировалось, примет участие в работе саммита. Помимо официальных переговоров, по данным ЕТВ, Владимир Путин встретится с жителями Свердловской области. Возможно, это будет одна из многодетных семей региона.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Иннопром, GMIS, президент РФ, Владимир Путин
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