Президент Владимир Путин примет участие в международной промышленной выставке « Иннопром-2019». Это мероприятие станет главным в ходе визита главы государства в Екатеринбург , сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается , что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция в 2019 году является официальным партнером « Иннопрома».





« На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента , это будет по случаю выставки „ Иннопром — 2019“ Традиционно Путин посетит эту выставку , выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации , который будет на полях „ Иннопрома“», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





, как и планировалось , примет участие в работе саммита. Помимо официальных переговоров , по данным ЕТВ , Владимир Путин встретится с жителями Свердловской области. Возможно , это будет одна из многодетных семей региона. Ранее главной целью визита президента в Екатеринбург называли саммит GMIS, на который должны были приехать до 20 глав государств и арабские шейхи. Но участие в мероприятии подтвердили только десять почетных гостей в статусе министров и вице-президентов. Президенткак и планировалосьпримет участие в работе саммита. Помимо официальных переговоровпо данным ЕТВВладимир Путин встретится с жителями Свердловской области. Возможноэто будет одна из многодетных семей региона.



