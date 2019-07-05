Путин позвал Италию на «Иннопром-2020»

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Италия станет страной-партером международной выставки «Иннопром-2020», которая пройдет в Екатеринбурге. «Италия — наш важный торговый партнер. В 2018 году товарооборот увеличился почти на 13 процентов, до 27 миллиардов долларов. Вместе с тем напомню, что в 2013 году оборот составлял 54 миллиарда долларов. Нам есть к чему стремиться», — цитирует Путина сайт «Кремля».

В 2019 году официальным партнером «Иннопрома» является Турция. На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля. Свое участие подтвердили Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея и Япония.

