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Путин позвал Италию на «Иннопром-2020»

11:05, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Президент надеется, что государство станет главным партнером выставки.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Италия станет страной-партером международной выставки «Иннопром-2020», которая пройдет в Екатеринбурге. «Италия — наш важный торговый партнер. В 2018 году товарооборот увеличился почти на 13 процентов, до 27 миллиардов долларов. Вместе с тем напомню, что в 2013 году оборот составлял 54 миллиарда долларов. Нам есть к чему стремиться», — цитирует Путина сайт «Кремля».

В 2019 году официальным партнером «Иннопрома» является Турция. На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля. Свое участие подтвердили Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея и Япония.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Путин, Россия, италия, Иннопром, Владимир Путин
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