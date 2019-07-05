Помощника полпреда Цуканова обвиняют в государственной измене
17:39, 05 Июль 2019
Александру Воробьеву грозит 20 лет лишения свободы.
Федеральная служба безопасности задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Телеграм-канал Baza пишет, что его подозревают в государственной измене. Об этом же сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В данный момент проводятся следственные действия.
Александру Воробьеву 39 лет. Помощником полпреда Николая Цуканова его назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов. За статью «Государственная измена» можно сесть в тюрьму на 20 лет.
Александру Воробьеву 39 лет. Помощником полпреда Николая Цуканова его назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов. За статью «Государственная измена» можно сесть в тюрьму на 20 лет.
Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»
Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!