Помощника полпреда Цуканова обвиняют в государственной измене

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Александру Воробьеву 39 лет. Помощником полпреда Николая Цуканова его назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области , в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов. За статью « Государственная измена» можно сесть в тюрьму на 20 лет.