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Помощника полпреда Цуканова обвиняют в государственной измене

17:39, 05 Июль 2019
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Фото: uralfo.gov.ru
Александру Воробьеву грозит 20 лет лишения свободы.
Федеральная служба безопасности задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Телеграм-канал Baza пишет, что его подозревают в государственной измене. Об этом же сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В данный момент проводятся следственные действия.

Александру Воробьеву 39 лет. Помощником полпреда Николая Цуканова его назначили в июле 2018 года. В этом же году Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президент РФ. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов. За статью «Государственная измена» можно сесть в тюрьму на 20 лет.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ФСБ, УрФО, полпред, Екатеринбург, Николай Цуканов
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