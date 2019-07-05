No comments. Венский фестиваль лишился двух концертных дней

Организатор Венского фестиваля Мария Зашляпина сообщила об «Обстоятельствах непреодолимой силы». «Наш маленький „уютный“ Венский фестиваль столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в прямом смысле этого слова. Фестиваль не будет работать 8 и 9 июля. И мы приложим все усилия чтобы открыться в 20:00 10 июля», — написала Мария в Facebook.

На понедельник был запланирован показы оперного шоу «Классика на Дворцовой», которое прошло 26 мая в Санкт-Петербурге и фильм «Классика на Дворцовой. Лучшее», где представлены лучшие выступления за всю историю питерских концертов. Во вторник на Венском фестивале должны были прозвучать фестиваль Валерия Гергиева «360 градусов», симфония духовых инструментов и балет «Петрушка» в оригинальной версии 1911 года.