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No comments. Венский фестиваль лишился двух концертных дней

21:05, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Фестиваль делает перерыв 8 и 9 июля, пропустив показ двух фильмов. ЕТВ считает причиной визит президента Путина.

Организатор Венского фестиваля Мария Зашляпина сообщила об «Обстоятельствах непреодолимой силы». «Наш маленький уютный“ Венский фестиваль столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в прямом смысле этого слова. Фестиваль не будет работать 8 и 9 июля. И мы приложим все усилия чтобы открыться в 20:00 10 июля», — написала Мария в Facebook.

На понедельник был запланирован показы оперного шоу «Классика на Дворцовой», которое прошло 26 мая в Санкт-Петербурге и фильм «Классика на Дворцовой. Лучшее», где представлены лучшие выступления за всю историю питерских концертов. Во вторник на Венском фестивале должны были прозвучать фестиваль Валерия Гергиева «360 градусов», симфония духовых инструментов и балет «Петрушка» в оригинальной версии 1911 года.

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Организаторы Венского фестиваля, который проходит на площади Кирова — перед главным зданием УрФУ, обещают приложить все усилия и показать запланированные фильмы в другие дни. Возможно, изменения в программе связаны с подготовкой к визиту в Екатеринбург президента Путина и его встречей со студентами и аспирантами УрФУ. В предварительной программе однодневного пребывания главы государства в уральской столице — посещение выставки «Иннопром — 2019» и выступление на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Музыка и вафли
Чего ждать от юбилейного фестиваля — рассказывает Мария Зашляпина.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, УрФУ, визит, Иннопром, концерт, Венский фестиваль, Владимир Путин, Мария Зашляпина
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