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Израильтянка поблагодарила свердловскую полицию, спасшую ее паспорт

12:03, 05 Июль 2019
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Фото предоставлено Валерием Горелых
Женщина отметила грамотность, слаженность и четкость работы сотрудников.

Жительница Израиля поблагодарила свердловских полицейских за помощь. Марина Зальцман обращалась в МВД по поводу замены паспорта гражданина РФ и заграна. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Женщина выразила признательность и отметила с положительной стороны сотрудников отдела по вопросам миграции ОП № 9 Екатеринбурга, их грамотность, слаженность и четкость работы, соблюдение сроков выдачи документов, доброжелательное отношение», — рассказал Валерий Горелых.

Всего за первое полугодие 2019 года в УМВД поступило почти четыре тысяч обращений, в том числе со словами благодарности.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, полицейские, Екатеринбург, Израиль, Свердловская область
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