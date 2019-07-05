Израильтянка поблагодарила свердловскую полицию, спасшую ее паспорт
12:03, 05 Июль 2019
Женщина отметила грамотность, слаженность и четкость работы сотрудников.
Жительница Израиля поблагодарила свердловских полицейских за помощь. Марина Зальцман обращалась в МВД по поводу замены паспорта гражданина РФ и заграна. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Женщина выразила признательность и отметила с положительной стороны сотрудников отдела по вопросам миграции ОП № 9 Екатеринбурга, их грамотность, слаженность и четкость работы, соблюдение сроков выдачи документов, доброжелательное отношение», — рассказал Валерий Горелых.
Всего за первое полугодие 2019 года в УМВД поступило почти четыре тысяч обращений, в том числе со словами благодарности.
Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»
Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Высокинский и Дума
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.