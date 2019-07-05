Израильтянка поблагодарила свердловскую полицию, спасшую ее паспорт

Жительница Израиля поблагодарила свердловских полицейских за помощь. Марина Зальцман обращалась в МВД по поводу замены паспорта гражданина РФ и заграна. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Женщина выразила признательность и отметила с положительной стороны сотрудников отдела по вопросам миграции ОП № 9 Екатеринбурга, их грамотность, слаженность и четкость работы, соблюдение сроков выдачи документов, доброжелательное отношение», — рассказал Валерий Горелых.

