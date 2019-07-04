Владимир Путин в Екатеринбурге может навестить многодетную семью

Президент РФ прилетит в Екатеринбург на следующей неделе. С 8 июля в уральской столице пройдет международная выставка «Иннопром» и с 9-го — глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 июля. Ожидается, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипа Эрдоганом. Турция в 2019 году является официальным партнером «Иннопрома».

GMIS, который заявляли как саммит, на который прибудет 20 глав государств, пройдет в более скромном формате. Участие в мероприятии подтвердили десять почетных гостей в статусе министров и вице-президентов десяти стран.