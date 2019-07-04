Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Владимир Путин в Екатеринбурге может навестить многодетную семью

14:11, 04 Июль 2019
po.jpg
В программе однодневного визита – не только переговоры на государственном уровне.

Президент РФ прилетит в Екатеринбург на следующей неделе. С 8 июля в уральской столице пройдет международная выставка «Иннопром» и с 9-го — глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 июля. Ожидается, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипа Эрдоганом. Турция в 2019 году является официальным партнером «Иннопрома».

GMIS, который заявляли как саммит, на который прибудет 20 глав государств, пройдет в более скромном формате. Участие в мероприятии подтвердили десять почетных гостей в статусе министров и вице-президентов десяти стран.

Адвокат дьяволов
Известный юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш», маньяков и убийц.

Помимо официальных переговоров, по данным ЕТВ, Владимир Путин встретится с жителями Свердловской области. Возможно, это будет одна из многодетных семей региона.

Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Владимир Путин в Екатеринбурге может навестить многодетную семью»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, визит, GMIS, Иннопром, Владимир Путин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
«Алиса в стране чудес»
«Алиса в стране чудес»
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
05 июля в 19:30
С Иван Бакаидов