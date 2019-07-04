В Свердловской области появились лжеприставы

Кроме того, вам могут прислать электронный документ, в котором потребуют погасить задолженность, иначе заморозят банковские счета. Послание от псевдоприставов могут выглядеть так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 30.06.19 [или любая другая дата — прим. ЕТВ]. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле». Далее мошенники добавляют информацию о том, что письмо сформировано автоматически, и отвечать на него не нужно. Вместо этого можно обратиться на горячую линию по номеру: 8-800-094-15-79 или зайти в личный кабинет. Если вы перейдете по указанной ссылке, то можете получить вирус, который даст мошенникам доступ к вашим аккаунтам и счетам.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте. Узнать о долге можно только на официальном сайте УФССП своего региона в банке данных исполнительных производств, через официальное мобильное приложение или на сайте госуслуг.