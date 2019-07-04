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В Свердловской области появились лжеприставы

10:40, 04 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Обманщики рассылают письма, в которых просят погасить долги. Будьте осторожнее.

Приставы предупреждают свердловчан о мошенниках, которые рассылают письма от лица УФССП. В почтовых ящиках уральцы могут обнаружить письма из Москвы, в которых сказано, что им должны выплатить компенсацию. На бланке есть все необходимые печати, голограмма и подписи. Когда вы заберете письмо из ящика, вам позвонят лжеприставы и попросят оплатить госпошлину.


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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Кроме того, вам могут прислать электронный документ, в котором потребуют погасить задолженность, иначе заморозят банковские счета. Послание от псевдоприставов могут выглядеть так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 30.06.19 [или любая другая дата — прим. ЕТВ]. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле». Далее мошенники добавляют информацию о том, что письмо сформировано автоматически, и отвечать на него не нужно. Вместо этого можно обратиться на горячую линию по номеру: 8-800-094-15-79 или зайти в личный кабинет. Если вы перейдете по указанной ссылке, то можете получить вирус, который даст мошенникам доступ к вашим аккаунтам и счетам.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте. Узнать о долге можно только на официальном сайте УФССП своего региона в банке данных исполнительных производств, через официальное мобильное приложение или на сайте госуслуг.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , вор, мошенники, УФССП по Свердловской области, приставы, деньги
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