В интернете появился аудиокомпромат на вице-мэра Екатеринбурга

На это ей отвечает неизвестная подчиненная: « До 3005 года?». Ее перебивает мужчина и торопливо говорит: « Нормально , нормально. Отличная идея , ага». После этого первая женщина говорит о том , чтобы в петиции обязательно был пункт о том , что « фонд святой Екатерины должен принять непосредственное , в том числе , финансовое участие в строительстве нового парка».





После этого голоса обсуждают , как подписать петицию — сошлись на « группе инициативных горожан». В заключении голос первой женщины говорит о том , что она будет согласовывать с кем-то ( фамилия « запикана») текст этой петиции.



