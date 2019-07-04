В интернете появился аудиокомпромат на вице-мэра Екатеринбурга
14:10, 04 Июль 2019
Голос, похожий на голос Екатерины Куземки, приказывает создать петицию якобы от имени защитников сквера у Драмтеатра.
В сети появилась аудиозапись, на которой неизвестная женщина поручает своим подчиненным создать петицию якобы от имени защитников сквера у Драмтеатра [есть в распоряжении ЕТВ, — прим. ЕТВ]. Она рекомендует взять за образец петиции, которые писали общественники из «Парков и скверов Екатеринбурга» или известный урбанист Владимир Злоказов — «чтобы было похоже на правду».
«Там надо хитро так сформулировать, что первое — глава, губернатор обещали построить новый парк — требуем закрепления документального, второе — раз власти не имеют законного основания отказать в строительстве, требуем чтобы Епархия подписала соглашение с администрацией о том, что это будет последний храм построенный до следующего юбилея города. Нормально же?» — цитирует голос ЕАН.
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Видео: ЕТВ
На это ей отвечает неизвестная подчиненная: «До 3005 года?». Ее перебивает мужчина и торопливо говорит: «Нормально, нормально. Отличная идея, ага». После этого первая женщина говорит о том, чтобы в петиции обязательно был пункт о том, что «фонд святой Екатерины должен принять непосредственное, в том числе, финансовое участие в строительстве нового парка».
После этого голоса обсуждают, как подписать петицию — сошлись на «группе инициативных горожан». В заключении голос первой женщины говорит о том, что она будет согласовывать с кем-то (фамилия «запикана») текст этой петиции.
Невозможно определить, кому на самом деле принадлежит голос, однако он похож на голос вице-мэра Екатерины Куземки. Мужской голос похож на голос Алексея Редина, начальника департамента информационной политики мэрии. Куземка в разговоре с ЕАН назвала аудиозапись «фальшивкой».
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