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Убийство на Уралмаше заставило Бидонько встретиться с киргизами

16:57, 04 Июль 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Вице-губернатор выразил соболезнования погибшего Камчыбека Каримова.

Вице-губернатор Сергей Бидонько встретился с консулом Киргизии в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым и замглавы организации «Кыргызстан-Урал» Урматом Курбанбаевым. Поводом стало убийство главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. У него осталась жена и трое детей, сообщили в департаменте информполитики региона. Сергей бидонько выразил соболезнования всей киргизской диаспоре:

«Важно отметить, что конфликты, связанные с представителями разных народностей, редко носят национальную составляющую. Сейчас важно сохранить спокойствие внутри самой диаспоры и оказать поддержку семье», — отметил Сергей Бидонько.

Нурлан Алымбеков сообщили, что происшествие воспринимают как бытовой конфликт и не видят в нем национальной подоплеки. Прощание с Камчыбеком Каримовым состоится сегодня в Екатеринбурге, а похороны пройдут на Родине, в Киргизии. Камчыбек Каримов был убит на Уралмаше 2 июля. Нападавшие забрали крупную сумму денег, которые были при нем. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, вице-губернатор, убийство, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Бидонько
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