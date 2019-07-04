Убийство на Уралмаше заставило Бидонько встретиться с киргизами

Вице-губернатор Сергей Бидонько встретился с консулом Киргизии в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым и замглавы организации «Кыргызстан-Урал» Урматом Курбанбаевым. Поводом стало убийство главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. У него осталась жена и трое детей, сообщили в департаменте информполитики региона. Сергей бидонько выразил соболезнования всей киргизской диаспоре:

«Важно отметить, что конфликты, связанные с представителями разных народностей, редко носят национальную составляющую. Сейчас важно сохранить спокойствие внутри самой диаспоры и оказать поддержку семье», — отметил Сергей Бидонько.

Нурлан Алымбеков сообщили, что происшествие воспринимают как бытовой конфликт и не видят в нем национальной подоплеки. Прощание с Камчыбеком Каримовым состоится сегодня в Екатеринбурге, а похороны пройдут на Родине, в Киргизии. Камчыбек Каримов был убит на Уралмаше 2 июля. Нападавшие забрали крупную сумму денег, которые были при нем. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой».