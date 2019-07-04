Таможенники выследили уральца с польскими наркотиками
17:34, 04 Июль 2019
Жителю Нижнего Тагила пришла посылка с ЛСД. В ней было 750 доз запрещенного вещества.
Уральские таможенники изъяли у жителя Нижнего Тагила посылку с наркотиками из Польши. Коробку забрала мать наркодилера. Ее остановили в подъезде дома. Женщина объяснила оперативникам, что она не знает о содержимом посылки, потому что коробка пришла не ей, а одному из троих детей.
Позднее выяснилось, что мужчина заказал наркотики в Польше, чтобы продавать их через свой интернет-магазин. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, у свердловчанина забрали 750 доз ЛСД. Сайт его магазина заблокировали. Наркодилеру светит до 20 лет лишения свободы.
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