Таможенники выследили уральца с польскими наркотиками

Уральские таможенники изъяли у жителя Нижнего Тагила посылку с наркотиками из Польши. Коробку забрала мать наркодилера. Ее остановили в подъезде дома. Женщина объяснила оперативникам, что она не знает о содержимом посылки, потому что коробка пришла не ей, а одному из троих детей.

Позднее выяснилось, что мужчина заказал наркотики в Польше, чтобы продавать их через свой интернет-магазин. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, у свердловчанина забрали 750 доз ЛСД. Сайт его магазина заблокировали. Наркодилеру светит до 20 лет лишения свободы.