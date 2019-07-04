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Таможенники выследили уральца с польскими наркотиками

17:34, 04 Июль 2019
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Фото: flickr
Жителю Нижнего Тагила пришла посылка с ЛСД. В ней было 750 доз запрещенного вещества.

Уральские таможенники изъяли у жителя Нижнего Тагила посылку с наркотиками из Польши. Коробку забрала мать наркодилера. Ее остановили в подъезде дома. Женщина объяснила оперативникам, что она не знает о содержимом посылки, потому что коробка пришла не ей, а одному из троих детей.

Позднее выяснилось, что мужчина заказал наркотики в Польше, чтобы продавать их через свой интернет-магазин. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, у свердловчанина забрали 750 доз ЛСД. Сайт его магазина заблокировали. Наркодилеру светит до 20 лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Польша, наркотики, посылка, Свердловская область , Нижний Тагил
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