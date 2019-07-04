Свердловчане опять починили мост, который проигнорировали власти

Жители села Филькино сами начали строить мост через реку Каква , который смыло еще в 2018 году. После возбуждения уголовного дела о халатности , власти организовали лодочную переправу. Однако вода к этому времени уже спала и жители решили воспользоваться этим и построить нормальный мост. Деньги собирали всем селом , а возводить переправу вызвались местные мужчины , сообщила местная жительница Анастасия Пристав.





,

,

,





, власти нарушили их права на пользование медицинскими и транспортными услугами. Сейчас ищут ответственных за содержание моста. До этого мост на свои деньги починили жители Серова. Из-за разрушенного моста свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Не обеспечив жителей переправойвласти нарушили их права на пользование медицинскими и транспортными услугами.

» — сообщила Анастасия Пристав.