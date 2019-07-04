Свердловчане опять починили мост, который проигнорировали власти
17:28, 04 Июль 2019
Жители Филькино не стали пользоваться лодкой, которую им дали после возбуждения уголовного дела.
Жители села Филькино сами начали строить мост через реку Каква, который смыло еще в 2018 году. После возбуждения уголовного дела о халатности, власти организовали лодочную переправу. Однако вода к этому времени уже спала и жители решили воспользоваться этим и построить нормальный мост. Деньги собирали всем селом, а возводить переправу вызвались местные мужчины, сообщила местная жительница Анастасия Пристав.
"Когда нам лодочная переправа была действительно нужна, ее не было! А сейчас, когда у каждого куплена своя лодка и вода в реке спала и лодочная переправа нам не нужна, нам ее организовали. С какой целью?» — сообщила Анастасия Пристав.
Из-за разрушенного моста свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Не обеспечив жителей переправой, власти нарушили их права на пользование медицинскими и транспортными услугами. Сейчас ищут ответственных за содержание моста. До этого мост на свои деньги починили жители Серова.
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