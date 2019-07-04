Свердловчанам предложили помочь пострадавшим от наводнения сибирякам

Свердловчане смогут отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Это можно сделать бесплатно через почтовые отделения. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службы свердловской « Почты России».





Послать предлагают средства личной гигиены , моющие и дезинфицирующие средства , постельное белье , одежда и обувь , полотенца , подушки , одеяла , нескоропортящиеся продукты питания , мобильные телефоны. Посылки должны быть надежно упакованы. Адрес , по которому можно направить почту: 664005 , Иркутская область , г. Иркутск , 2-я Железнодорожная улица , 9А. На посылке необходимо указать пометку « Гуманитарная помощь».



