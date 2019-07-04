Свердловчанам предложили помочь пострадавшим от наводнения сибирякам
16:08, 04 Июль 2019
Жители региона смогут отправить гуманитарную помощь по «Почте России».
Свердловчане смогут отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Это можно сделать бесплатно через почтовые отделения. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службы свердловской «Почты России».
Послать предлагают средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны. Посылки должны быть надежно упакованы. Адрес, по которому можно направить почту: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать пометку «Гуманитарная помощь».
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