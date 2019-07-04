Субсидии на школьное питание в Екатеринбурге увеличили на два рубля

В Екатеринбурге утвердили размер субсидии на школьное питание на первое полугодие 2019/2020 учебного года. Обед для учащихся младших классов будет стоить 70 рублей 35 копеек, а учеников 5-11 классов не более 81 рубля 25 копеек. Нормативы закреплены в постановлении, которое подписал и. о. главы Екатеринбурга Александр Ковальчик. Младшеклассники льготных категорий будут получать завтрак и обед на 175 рублей 85 копеек. Для учеников старших классов субсидия составит 203 рубля 13 копеек.

Сейчас стоимость питания для детей в начальной школе составляет 68 рублей 43 копейки. Депутат гордумы Елена Дерягина предлагала отказаться от субсидий на питание младшеклассников и заменить его адресной помощью. За это она подверглась критике со стороны «Едниной России» и вице-губернатора. Этическая комиссия Дерягину оправдала.