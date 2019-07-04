Прием заявлений в первые классы растянется в Екатеринбурге на 7 дней

Департамент образования Екатеринбурга придумал, как не сломать портал госуслуг при записи детей в первые классы в 2020 году. Каждому району города хотят выделить свой день для приема школьников, сообщили в пресс-службе мэрии. Это позволит снизить нагрузку на портал. Также «Ростелеком» предложил обновить систему, чтобы госуслуги лучше взаимодействовали с системой АИС «Образование». Вице-мэр Александр Ковальчик попросил департамент информатизации профинансировать работы.

В этом году екатеринбургские родители сломали сайт госуслуг еще до начала приема заявлений, около 23:30. Работу портала удалось стабилизировать в 00:30, но некоторые счастливчики смогли «прорваться» и раньше. Специалисты «Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно (с поправкой на то, что родители отправляют их с пяти разных устройств). Чтобы сайт не сломался, в ночь на 1 февраля на несколько часов были заблокированы некоторые информационные услуги и всплывающие окна, но это не помогло.

Екатеринбургские школы продолжают принимать детей в первые классы. Есть шанс записаться еще в 102 школы.