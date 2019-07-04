После положительного допинг-теста Штырков подписал контракт с японцами
Президент Академии РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin. Дебютный бой пройдет 28 июля в Японии на Saitama Super Arena. Противником екатеринбуржца станет боец из Южной Кореи Хун Ким. Поединок состоится в полутяжелом весе до 93 килограммов, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Архангела Михаила».
Контракт со Штырковым включает четыре боя. Главная цель такого сотрудничества — завоевать пояс японской организации. Президент Академии РМК прокомментировал заключение договора кратко:
Контракт с Rizin — это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру.
Напомним, что из игры Иван Штырков выбыл на прошлой неделе. Он разорвал контракт с американской компанией UFC, за которую так и не провел ни одного боя. Причиной для расторжения договора стал положительный допинг-тест, после которого стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество.