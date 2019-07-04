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После положительного допинг-теста Штырков подписал контракт с японцами

11:08, 04 Июль 2019
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Фото: пресс-служба RCC
Ранее президент Академии РМК расторг договор с UFC, за которую он не провел ни одного боя.

Президент Академии РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin. Дебютный бой пройдет 28 июля в Японии на Saitama Super Arena. Противником екатеринбуржца станет боец из Южной Кореи Хун Ким. Поединок состоится в полутяжелом весе до 93 килограммов, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Архангела Михаила».

Контракт со Штырковым включает четыре боя. Главная цель такого сотрудничества — завоевать пояс японской организации. Президент Академии РМК прокомментировал заключение договора кратко:

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Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».

Контракт с Rizin — это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру.

Иван Штырков
боец из Екатеринбурга

Напомним, что из игры Иван Штырков выбыл на прошлой неделе. Он разорвал контракт с американской компанией UFC, за которую так и не провел ни одного боя. Причиной для расторжения договора стал положительный допинг-тест, после которого стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , бой, контракт, Академия РМК, Rizin, Иван Штырков
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