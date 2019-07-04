После положительного допинг-теста Штырков подписал контракт с японцами

Напомним, что из игры Иван Штырков выбыл на прошлой неделе. Он разорвал контракт с американской компанией UFC, за которую так и не провел ни одного боя. Причиной для расторжения договора стал положительный допинг-тест, после которого стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество.