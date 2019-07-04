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Полицейские поймали уральца, обчистившего сотовый салон на 235 тысяч

13:29, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина забрал десять телефонов и деньги из кассы.

Полицейские поймали в Екатеринбурге жителя Серова, который ограбил сотовый салон на Малышева, 92. Сначала мужчина зашел в салон, чтобы посмотреть телефоны, а вечером вернулся, запугал менеджера и отобрал у нее ключи. Подозреваемый закрыл входную дверь и, угрожая молотком, загнал сотрудницу магазина в подсобку, а также заставил ее отдать деньги из кассы. Мужчине удалось вынести из салона 50 тысяч рублей наличными и десять мобильников, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ущерб, который грабитель принес магазину, составил 235 тысяч рублей.

Когда работники МВД нашли подозреваемого, при себе у него был молоток. Оружие изъяли. Правоохранителям мужчина объяснил, что хотел легких денег. Предполагаемого грабителя оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит десять лет тюрьмы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, грабитель, сотовые телефоны, полиция, УМВД по Екатеринбургу, Свердловская область , Екатеринбург
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