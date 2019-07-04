Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Новый сериал Netflix «Последние цари» начинается в Екатеринбурге

10:13, 04 Июль 2019
bezymjannyj.jpg

Фото: скриншот трейлера The Last Czars

В фильме рассказывают историю Романовых.

Американская развлекательная компания Netflix выпустила сериал The Last Czars («Последние цари») про семью Романовых. Накануне вышел первый эпизод, который начинается с Екатеринбурга. На второй минуте сериала зрители могут услышать следующее: «Все кончилось здесь, в этом доме. Богатейшее семейство в мире, император и императрица России, пятеро их детей исчезли без следа». Затем действие переносится в Берлин 1925 года. Создатели сериала акцентируют внимание на том, что в столице Урала погибли не все Романовы. Нашли Анастасию. Также в фильме появляется Санкт-Петербург и Верхотурье.

Автор Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин посмотрел «Последних царей» и прокомментировал сюжет:

Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».
Андрей Варкентин
журналист, футбольный болельщик

Фильм частично художественный, частично документальный. В середине какие-то эксперты появляются. Эксперт рассказывает о «христоверах» — русской секте. Дальше цитата: «Они проводят разнузданные обряды и ритуалы. Поговаривают, что в конце одного из ритуалов они отсекают девственнице грудь и съедают ее». Какая-то клюква. Простор для критики РПЦ.

Андрей Варкентин

Напомним, что в июле в Екатеринбурге традиционно проходят «Царские дни», которые посвящены Романовым. Как это было в прошлом году, смотрите здесь.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Новый сериал Netflix «Последние цари» начинается в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , сериал, гибель, Романовы, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
05 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.