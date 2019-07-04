Новый сериал Netflix «Последние цари» начинается в Екатеринбурге
Американская развлекательная компания Netflix выпустила сериал The Last Czars («Последние цари») про семью Романовых. Накануне вышел первый эпизод, который начинается с Екатеринбурга. На второй минуте сериала зрители могут услышать следующее: «Все кончилось здесь, в этом доме. Богатейшее семейство в мире, император и императрица России, пятеро их детей исчезли без следа». Затем действие переносится в Берлин 1925 года. Создатели сериала акцентируют внимание на том, что в столице Урала погибли не все Романовы. Нашли Анастасию. Также в фильме появляется Санкт-Петербург и Верхотурье.
Автор Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин посмотрел «Последних царей» и прокомментировал сюжет:
Фильм частично художественный, частично документальный. В середине какие-то эксперты появляются. Эксперт рассказывает о «христоверах» — русской секте. Дальше цитата: «Они проводят разнузданные обряды и ритуалы. Поговаривают, что в конце одного из ритуалов они отсекают девственнице грудь и съедают ее». Какая-то клюква. Простор для критики РПЦ.
Напомним, что в июле в Екатеринбурге традиционно проходят «Царские дни», которые посвящены Романовым. Как это было в прошлом году, смотрите здесь.