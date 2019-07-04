«Красота — это оружие»: екатеринбурженок подготовили к битве за корону
10:47, 04 Июль 2019
Кастинг среди претенденток на «Мисс Екатеринбург» проведут уже 8 июля.
Для участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» провели предварительный кастинг. На нем организаторы решили подготовить девушек к предстоящему отборочному туру. Встречу провели на сцене ЦК «Урал». «Красота — это обязанность, дополнительная жизненная нагрузка, излишнее внимание. Но в первую очередь, это оружие, которым вы можете пользоваться», — рассказали будущим участницам организаторы.
Кастинг среди претенденток на проведут уже 8 июля. Имя новой королевы город узнает 15 августа. Во время подготовки с девушками будут заниматься фитнес-тренеры, психологи, стилисты, педагоги по речи, танцам и актерскому мастерству. Участницы «Мисс Екатеринбург» встретятся с известными людьми, посетят спортивные и благотворительные мероприятия. В прошлом году корону получила Арина Верина. Как выбирали красавицу в 2018-м, мы рассказывали здесь. Позднее Арина Верина взяла титул «Первая вице-мисс Россия».
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