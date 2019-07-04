«Красота — это оружие»: екатеринбурженок подготовили к битве за корону

Для участниц конкурса « Мисс Екатеринбург» провели предварительный кастинг. На нем организаторы решили подготовить девушек к предстоящему отборочному туру. Встречу провели на сцене ЦК « Урал». « Красота — это обязанность , дополнительная жизненная нагрузка , излишнее внимание. Но в первую очередь , это оружие , которым вы можете пользоваться», — рассказали будущим участницам организаторы.



